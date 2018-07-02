Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Кемерове возбуждено уголовное дело по факту обмана дольщиков на 173 млн рублей

Происшествия
2 июля, 7:13 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 2, июля. /ТАСС

Прокуратура региона отмечает, что генподрядчик не выполнил обязательства по строительству многоквартирного дома с дошкольным учреждением и пристроенным гаражом

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 2 июля. /ТАСС/. Следственные органы по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту злоупотреблениями полномочиями при строительстве дома в Кемерове, 115 дольщикам которого был нанесен ущерб на общую сумму около 173 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник в прокуратуре Кемеровской области.

В надзорное ведомство поступила жалоба дольщика, после чего была проведена проверка. "Прокурор района направил в следственные органы материалы проверки, на основании которых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). В настоящее время проводится предварительное следствие, дело находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

Было установлено, что в 2014 году муниципальное предприятие "ГорУкс" (находится в ведении управления городского развития администрации Кемерова, - прим.ТАСС) заключило договор с компанией-генподрядчиком по строительству многоквартирного дома с дошкольным учреждением и пристроенным гаражом. Однако свои обязательства организация не выполнила.

Как пояснили ТАСС в прокуратуре региона, дом генподрядчик не достроил. "Вместо этого гендиректор этой организации заключил с дольщиками договор уступки права требования, чтобы они обращались к "ГорУксу". То есть были нарушены права 115 дольщиков, которые еще в 2017 году должны были получить эти квартиры, общая сумма причиненного ущерба гражданам составляет 172 млн 892 тыс. рублей", - отметили в ведомстве.

Кроме того, пояснили в прокуратуре, гендиректор нарушил права и законные интересы своей компании-генподрядчика.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: гиперзвуковые ракеты "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3
2
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
3
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
6
Источник: летевший в Таджикистан самолет вернулся в Москву из-за разгерметизации салона
7
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости