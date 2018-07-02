В Кемерове возбуждено уголовное дело по факту обмана дольщиков на 173 млн рублей

КЕМЕРОВО, 2 июля. /ТАСС/. Следственные органы по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту злоупотреблениями полномочиями при строительстве дома в Кемерове, 115 дольщикам которого был нанесен ущерб на общую сумму около 173 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник в прокуратуре Кемеровской области.

В надзорное ведомство поступила жалоба дольщика, после чего была проведена проверка. "Прокурор района направил в следственные органы материалы проверки, на основании которых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). В настоящее время проводится предварительное следствие, дело находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

Было установлено, что в 2014 году муниципальное предприятие "ГорУкс" (находится в ведении управления городского развития администрации Кемерова, - прим.ТАСС) заключило договор с компанией-генподрядчиком по строительству многоквартирного дома с дошкольным учреждением и пристроенным гаражом. Однако свои обязательства организация не выполнила.

Как пояснили ТАСС в прокуратуре региона, дом генподрядчик не достроил. "Вместо этого гендиректор этой организации заключил с дольщиками договор уступки права требования, чтобы они обращались к "ГорУксу". То есть были нарушены права 115 дольщиков, которые еще в 2017 году должны были получить эти квартиры, общая сумма причиненного ущерба гражданам составляет 172 млн 892 тыс. рублей", - отметили в ведомстве.

Кроме того, пояснили в прокуратуре, гендиректор нарушил права и законные интересы своей компании-генподрядчика.