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Транспортная прокуратура начала проверку после посадки на мель теплохода в Якутии

Происшествия
2 июля, 8:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

В результате инцидента пострадали шесть человек

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ТАСС, 2 июля.  Якутская транспортная прокуратура начала проверку в связи с посадкой на мель на реке Лена теплохода с 55 пассажирами на борту, сообщила пресс-служба ведомства.

"Якутская транспортная прокуратура начала проверку в связи с посадкой на мель на реке Лена пассажирского теплохода "Ракета-269", - говорится в сообщении.

30 июня около 12:00 в районе поселка Маймага сел на мель следовавший по маршруту Сангар - Якутск теплоход "Ракета-269", принадлежащий ООО "Пассажирское райуправление". На его борту находились 55 пассажиров и четверо членов экипажа. Пассажиры были доставлены до пункта назначения на другом теплоходе. Шесть человек, пострадавших в результате инцидента, госпитализировали.

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