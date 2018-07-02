Транспортная прокуратура начала проверку после посадки на мель теплохода в Якутии

ТАСС, 2 июля. Якутская транспортная прокуратура начала проверку в связи с посадкой на мель на реке Лена теплохода с 55 пассажирами на борту, сообщила пресс-служба ведомства.

"Якутская транспортная прокуратура начала проверку в связи с посадкой на мель на реке Лена пассажирского теплохода "Ракета-269", - говорится в сообщении.

30 июня около 12:00 в районе поселка Маймага сел на мель следовавший по маршруту Сангар - Якутск теплоход "Ракета-269", принадлежащий ООО "Пассажирское райуправление". На его борту находились 55 пассажиров и четверо членов экипажа. Пассажиры были доставлены до пункта назначения на другом теплоходе. Шесть человек, пострадавших в результате инцидента, госпитализировали.