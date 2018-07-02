Адвокат Хорошавина заявил об опасениях, что его подзащитный может остаться без защиты

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Евгений Балабас, адвокат экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, опасается, что его подзащитный может лишиться квалифицированной защиты из-за наличия недостоверных материалов в деле по взяткам на выборы в городскую думу.

"Знакомясь с делом, я обнаружил в нем документ о том, что в мае 2015 года я был назначен защитником Алексея Лескина [бывший вице-мэр Южно-Сахалинска]. Ответственно заявляю, что я не был никогда его адвокатом, более того, никогда не видел в жизни. Наличие данного документа в деле может привести к тому, что Хорошавин может остаться без защиты. В любой момент любое процессуальное лицо может сказать: Балабас был назначен Лескину, давайте мы его отведем", - сообщил он в понедельник ТАСС.

Он пояснил, что документ о назначении его адвокатом Лескина датируется 7 мая. На следующий день следователь сделал запрос, и бывшему вице-мэру был назначен другой адвокат, который работал по назначению. "Документ о моем назначении издан незаконно, о чем в дальнейшем вынесено решение руководителя следователя. Он противоречит уголовно-процессуальному кодексу, закону об адвокатской деятельности и адвокатуре, положению Сахалинской адвокатской палаты о работе по назначению адвоката. Документ мог быть издан следователем, но как процессуальный мусор должен был отправиться в корзину", - сказал адвокат.

По его словам, для адвокатуры этот инцидент чреват тем, что следствие таким образом может убирать всех неугодных адвокатов и не допускать их к участию в делах. "Надеюсь, конечно, что это процессуальная ошибка следователя, которая была допущена в 2015 году, что злого умысла за этим не стоит, но, тем не менее, я должен защищать интересы своего клиента и свои репутационные риски", - отметил защитник.

В следственном управлении следственного комитета РФ по Сахалинской области данный факт пообещали прокомментировать позднее.

Следственный комитет России 21 июня предъявил обвинение бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину и его сообщникам по еще 20 фактам взяток. Хорошавин, по версии следователей, в должности губернатора при участии членов созданной им организованной группы в 2014 году получил от 18 человек взятки в размере от двух до 10 млн рублей с каждого. По данным следствия, преступная схема выглядела следующим образом: в 2014 году, перед выборами в думу Южно-Сахалинска, мэр города Андрей Лобкин, его заместитель Алексей Лескин и замруководителя аппарата губернатора Анатолий Макаров собирали деньги с кандидатов в депутаты. Взамен кандидатам обещали покровительство со стороны Хорошавина и места в городской думе.

Ранее сообщалось, что суд Южно-Сахалинска приговорил Хорошавина за коррупционные преступления к 13 годам колонии со штрафом в размере 500 млн рублей.