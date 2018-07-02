На Украине расследуют убийство цыганки в Закарпатье

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Украинская полиция расследует убийство цыганки в Берегово Закарпатской области. Об этом сообщили в понедельник в региональном управлении полиции.

"1 июля поступило сообщение об обнаружении женщины в обморочном состоянии на одной из улиц Берегово. Ее до приезда полиции забрали медики, однако спасти жизнь пациентке не удалось, на шее 30-летней жительницы Берегово обнаружены ранения", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к нападению, однако отмечают, что на данном этапе в ходе оперативно-разыскных мероприятий "не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или иной дискриминацией".

За последнее время на Украине произошло несколько случаев нападения на цыган. Так, в ночь на 21 апреля был разогнан и сожжен лагерь цыган в парке на Лысой горе Киева, 9 мая неизвестные устроили поджог в лагере у поселка Рудно под Львовом, во второй половине мая вооруженные битами и пневматическим оружием радикалы напали на лагерь цыган в Тернополе, а в начале июня националисты разгромили лагерь цыган в Голосеевском парке Киева. Последний случай нападения радикалов на цыганский лагерь произошел 23 июня во Львове. Тогда жертвой нападения стал один человек, четверо пострадали.

Нападения на цыганские лагеря на Украине уже осудил Европейский союз, ряд международных организаций, в том числе Amnesty International. Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович 25 июня призвала власти Украины пресечь нападения на лагеря цыган на территории страны и привлечь к ответственности виновных за уже совершенные атаки.