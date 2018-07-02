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В центре Москвы на Патриарших прудах горит жилой дом

Происшествия
2 июля, 9:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Спасены два человека

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. В центре Москвы горит квартира в жилом доме на Патриарших прудах. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Происходит открытое горение в квартире на шестом этаже в жилом доме по адресу: Большой Патриарший переулок, дом 8, строение 1", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что существует угроза перехода огня из квартиры на чердак жилого дома.

Пожарно-спасательными подразделениями по автолестнице из горящей квартиры спасены два человека - женщина и малолетний ребенок. Движение по переулку в настоящее время сильно затруднено из-за работы пожарных. Информации о пострадавших не поступало.

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