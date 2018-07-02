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Прокуратура нашла нарушения медико-санитарного и бытового обеспечения в СИЗО Серпухова

Происшествия
2 июля, 10:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Зампрокурора Подмосковья Андрей Ганцев выявил, что в некоторых камерах не соблюдается норма санитарной площади

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Зампрокурора Подмосковья Андрей Ганцев выявил нарушения материально-бытового и медико-санитарного обеспечения заключенных в следственном изоляторе № 3 Серпухова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"В ходе проверки дана оценка полноте и качеству оказания лицам, содержащимся в учреждении, медицинской помощи, их материально-бытовому обеспечению, выявлены нарушения в части соблюдения режимных требований и изоляции лиц, содержащихся под стражей, их материально-бытового и медико-санитарного обеспечения", - сообщили в прокуратуре, добавив, что в некоторых камерах не соблюдается норма санитарной площади.

Зампрокурора области провел обход режимных корпусов, карцерных помещений, общежития осужденных отряда хозобслуживания, помещений длительных свиданий и приема передач, медчасти, пищеблока и других коммунально-бытовых объектов учреждения. По результатам проверки Ганцев внес руководителю регионального управления ФСИН России по Московской области представление об устранении нарушений закона. Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений взято прокуратурой области на контроль.

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