Суд обязал батутный парк в Оренбурге выплатить сломавшему ногу мальчику 30 тыс. рублей

ТАСС, 2 июля. Районный суд Оренбурга обязал парк "Отрыв" выплатить компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей ребенку, который сломал ногу в батутном центре. Об этом сообщила пресс-служба Оренбургского областного суда.

"Районный суд обязал индивидуального предпринимателя компенсировать пострадавшему ребенку моральный вред суммой в 30 тыс. руб. Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда с таким решением суда первой инстанции согласилась", - говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, сотрудники парка "Отрыв" в Оренбурге пустили на батут несовершеннолетнего ребенка без сопровождения взрослых, мальчик сломал ногу, а его мама в суде потребовала от организатора парка компенсации морального вреда.

Рассматривая дело, суд пришел к выводу, что индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги батутного парка, "не в полной мере предпринял меры по безопасной эксплуатации батута".