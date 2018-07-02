Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд обязал батутный парк в Оренбурге выплатить сломавшему ногу мальчику 30 тыс. рублей

Происшествия
2 июля, 10:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Коллегия пришла к выводу, что индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги, не в полной мере предпринял меры по безопасной эксплуатации

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 июля. Районный суд Оренбурга обязал парк "Отрыв" выплатить компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей ребенку, который сломал ногу в батутном центре. Об этом сообщила пресс-служба Оренбургского областного суда.

"Районный суд обязал индивидуального предпринимателя компенсировать пострадавшему ребенку моральный вред суммой в 30 тыс. руб. Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда с таким решением суда первой инстанции согласилась", - говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, сотрудники парка "Отрыв" в Оренбурге пустили на батут несовершеннолетнего ребенка без сопровождения взрослых, мальчик сломал ногу, а его мама в суде потребовала от организатора парка компенсации морального вреда.

Рассматривая дело, суд пришел к выводу, что индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги батутного парка, "не в полной мере предпринял меры по безопасной эксплуатации батута".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Оренбургская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: гиперзвуковые ракеты "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3
2
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
3
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
4
Вратарь сборной России Акинфеев после победы над испанцами проходит допинг-контроль
5
СМИ: управляемая ядерная бомба B61-12 прошла серию испытаний в США
6
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости