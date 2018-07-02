Под Псковом произошел пожар в усадьбе Васильчиковых-Строгановых

ПСКОВ, 2 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в ночь на понедельник на объекте культурного наследия федерального значения - в усадьбе Васильчиковых-Строгановых в поселке Волышово Порховского района. Огнем поврежден графский дом, сообщила ТАСС председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.

"Пожар произошел ночью в усадьбе Волышево, [огнем поврежден] графский дом. Сейчас работает комиссия из представителей администрации области. Поскольку мы орган исполнительной власти, который осуществляет контроль и надзор, поэтому мы в таких случаях можем явиться центром этой комиссии. В данную минуту работаем, выехали на место", - сказала собеседница агентства.

Как пояснил ТАСС представитель регионального ГУ МЧС Юрий Черепицкий, в строении сгорела кровля по всей площади. "Это было неэксплуатируемое здание, сгорела кровля, предварительная причина - занесение источника огня, в данный момент пожар потушен, никто не пострадал", - сказал Черепицкий.

Об усадьбе

Историко-архитектурный памятник XVIII-XIX веков "Волышово" имеет более чем двухвековую историю. Наиболее ранние сведения, сохранившиеся об усадьбе, относятся к 1784 году. Центральный ансамбль усадьбы включает главный усадебный дом, манеж, церковь Всемилостивого Спаса середины XIX века, беседку с голубятней. Волышовский парк представляет собой уникальный памятник российского паркового искусства со сложным комплексом прудов и запруд, редкими видами деревьев и кустарников.

Господский дом был построен в смешанном стиле: центральная часть - барокко, боковые - классицизм. Окрестности деревни Волышово связаны с фамилией Ганнибалов, а Григорий Строганов был опекуном детей Александра Пушкина и двоюродным дядей Натальи Гончаровой.

В настоящее время усадьба находится в аварийном состоянии. Зданиям необходим ремонт, консервационные и противоаварийные работы, уборка и расчистка территории парка.