Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Под Псковом произошел пожар в усадьбе Васильчиковых-Строгановых

Происшествия
2 июля, 10:14 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 2, июля. /ТАСС

В строении сгорела кровля

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПСКОВ, 2 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в ночь на понедельник на объекте культурного наследия федерального значения - в усадьбе Васильчиковых-Строгановых в поселке Волышово Порховского района. Огнем поврежден графский дом, сообщила ТАСС председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.

"Пожар произошел ночью в усадьбе Волышево, [огнем поврежден] графский дом. Сейчас работает комиссия из представителей администрации области. Поскольку мы орган исполнительной власти, который осуществляет контроль и надзор, поэтому мы в таких случаях можем явиться центром этой комиссии. В данную минуту работаем, выехали на место", - сказала собеседница агентства.

Как пояснил ТАСС представитель регионального ГУ МЧС Юрий Черепицкий, в строении сгорела кровля по всей площади. "Это было неэксплуатируемое здание, сгорела кровля, предварительная причина - занесение источника огня, в данный момент пожар потушен, никто не пострадал", - сказал Черепицкий.

Об усадьбе

Историко-архитектурный памятник XVIII-XIX веков "Волышово" имеет более чем двухвековую историю. Наиболее ранние сведения, сохранившиеся об усадьбе, относятся к 1784 году. Центральный ансамбль усадьбы включает главный усадебный дом, манеж, церковь Всемилостивого Спаса середины XIX века, беседку с голубятней. Волышовский парк представляет собой уникальный памятник российского паркового искусства со сложным комплексом прудов и запруд, редкими видами деревьев и кустарников.

Господский дом был построен в смешанном стиле: центральная часть - барокко, боковые - классицизм. Окрестности деревни Волышово связаны с фамилией Ганнибалов, а Григорий Строганов был опекуном детей Александра Пушкина и двоюродным дядей Натальи Гончаровой.

В настоящее время усадьба находится в аварийном состоянии. Зданиям необходим ремонт, консервационные и противоаварийные работы, уборка и расчистка территории парка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Псковская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: гиперзвуковые ракеты "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3
2
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
3
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
4
Вратарь сборной России Акинфеев после победы над испанцами проходит допинг-контроль
5
СМИ: управляемая ядерная бомба B61-12 прошла серию испытаний в США
6
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости