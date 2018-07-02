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СМИ: в Южной Корее прокуроры выдали ордер на арест главы Korean Air

Происшествия
2 июля, 11:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Чо Ян Хо обвиняется в хищении средств авиакомпании на сумму до $18 млн, а также в уклонении от налогов на сумму до $45 млн

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ТАСС, 2 июля. Прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест председателя совета директоров авиакомпании Korean Air Чо Ян Хо. Об этом в понедельник сообщило информационное агентство Yonhap.

По его информации, Чо Ян Хо обвиняется в хищении средств авиакомпании на сумму до $18 млн, а также в уклонении от налогов на сумму до $45 млн. Прокуроры также считают, что глава авиакомпании скрывал свои зарубежные активы, сумма которых составляет около $1 млн. Бизнесмена также подозревают в оплате услуг адвоката для своей семьи за счет компании. До последнего времени Чо Ян Хо отвергал все подозрения в свой адрес. В прошлом году суд отказал в выдаче ордера на его арест.

В 2014 году в Южной Корее разразился скандал вокруг Чо Хён - дочери Чо Ян Хо. Она обвинялась в неподобающем поведении на борту пассажирского лайнера Korean Air. Чо Хён устроила скандал из-за того, что стюардесса подала ей орешки в упаковке, а не на тарелочке. Затем дочь бизнесмена распорядилась, чтобы самолет, отправлявшийся из Сеула в Нью-Йорк, отложил взлет, а старший бортпроводник был снят с рейса.

После того, как о скандале стало известно, дочь главы авиакомпании попала под суд и была приговорена к году тюремного заключения.

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