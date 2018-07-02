Суд прекратил дело о гибели судна "Герои Арсенала" в Черном море из-за смерти капитана

КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Суд решил прекратить дело о гибели теплохода "Герои Арсенала" из-за смерти капитана, сообщила в понедельник пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Установлено, что 19 апреля 2017 года капитан теплохода "Герои Арсенала" нарушил права безопасности движения судна в Керченском проливе Черного моря, где поднялся шторм. Он не вывел судно из штормовых условий, в результате чего теплоход "Герои Арсенала" затонул. Капитан и трое членов экипажа погибли, восемь человек пропали без вести.

"В связи со смертью подсудимого Темрюкский районный суд Краснодарского края вынес постановление о прекращении уголовного дела", - говорится в сообщении.