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Суд прекратил дело о гибели судна "Герои Арсенала" в Черном море из-за смерти капитана

Происшествия
2 июля, 11:55 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 2, июля. /ТАСС

В результате крушения судна, которое произошло 19 апреля 2017 года, погибли три четыре человека

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КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Суд решил прекратить дело о гибели теплохода "Герои Арсенала" из-за смерти капитана, сообщила в понедельник пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Установлено, что 19 апреля 2017 года капитан теплохода "Герои Арсенала" нарушил права безопасности движения судна в Керченском проливе Черного моря, где поднялся шторм. Он не вывел судно из штормовых условий, в результате чего теплоход "Герои Арсенала" затонул. Капитан и трое членов экипажа погибли, восемь человек пропали без вести.

"В связи со смертью подсудимого Темрюкский районный суд Краснодарского края вынес постановление о прекращении уголовного дела", - говорится в сообщении.

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