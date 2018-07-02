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Во время града на Кубани погиб один человек

Происшествия
2 июля, 11:59 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 2, июля. /ТАСС

Еще двое получили травмы

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КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и два получили травмы во время града в Брюховецком районе Краснодарского края, сообщил ТАСС в понедельник глава района Владимир Мусатов.

"Действительно, есть факт: у нас погиб один человек, два человека пострадали ", - сказал Мусатов.

Как сообщалось ранее, в субботу в регионе прошел сильный град. В Тимашевском районе было повреждено более 1,4 тыс. домов, пять социально значимых объектов. Стихия затронула также Брюховецкий, Кореновский и Павловский районы.

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