Во время града на Кубани погиб один человек

КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и два получили травмы во время града в Брюховецком районе Краснодарского края, сообщил ТАСС в понедельник глава района Владимир Мусатов.

"Действительно, есть факт: у нас погиб один человек, два человека пострадали ", - сказал Мусатов.

Как сообщалось ранее, в субботу в регионе прошел сильный град. В Тимашевском районе было повреждено более 1,4 тыс. домов, пять социально значимых объектов. Стихия затронула также Брюховецкий, Кореновский и Павловский районы.