Суд признал законным арест имущества экс-чиновника Дагестана, обвиняемого в хищении

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест имущества бывшего члена правительства Дагестана - врио премьера Абдусамада Гамидова, обвиняемого в хищении средств из бюджета республики при реализации соцпрограмм. Речь идет о денежных средствах на сумму более 500 тыс. рублей, квартире в Дагестане и земельном участке площадью 600 кв. метров возле санатория "Чайка" в Каспийске. Об этом корреспондент ТАСС сообщил из зала суда.

"Решение суда признать законным, жалобу защиты оставить без удовлетворения", - сказал судья.

Уголовное дело по факту хищения денег, выделенных из бюджета Дагестана для реализации соцпрограмм, ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. В хищениях обвиняются бывшие члены правительства Дагестана: врио премьера Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера Шамиль Исаев, министр образования Шахабас Шахов и врио вице- премьера - врио министра экономики Раюдин Юсуфов, а также заместитель мэра Каспийска Вадим Ханвердиев. Все они находятся под стражей, кроме Ханвердиева, который заключен под домашний арест.

Суд также арестовал их имущество и денежные средства на сотни миллионов рублей.

По данным СК, общая сумма ущерба от действий фигурантов дела превышает 100 млн рублей, никто из них вину не признает.