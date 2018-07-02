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МЧС выявило 270 тыс. противопожарных нарушений на объектах с массовым пребыванием людей

Происшествия
2 июля, 13:21 UTC+3 МОСКВА 2, июля. /ТАСС

К административной ответственности привлечены более 17 тыс. должностных и 5 тыс. юридических лиц

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. МЧС России в ходе проверок объектов с массовым пребыванием людей, включая торговые центры и кинозалы, выявило почти в половине из них свыше 270 тыс. нарушений требований пожарной безопасности. На основании результатов проверок суды приостановили работу 435 объектов, на которых были обнаружены грубейшие нарушения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Проверкам подлежат порядка 90 тыс. объектов, срок проверок был продлен до 30 июля Правительством РФ. "На данный момент проверено свыше 60 тыс. из них, выявлено свыше 270 тыс. нарушений противопожарных требований", - рассказал представитель министерства.

В частности, практически каждый шестой объект эксплуатируется с нарушениями в работе автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Еще свыше 2,5 тыс. объектов имеют недочеты в системе противодымной защиты, примерно столько же - в системах автоматического пожаротушения. Почти на 17 тыс. объектов эвакуационные пути находятся в неудовлетворительном состоянии, при этом часть из них имеет отделку из легковоспламенимых материалов.

В ходе проверок установлено, что 455 объектов работают без разрешения на ввод в эксплуатацию, 220 - без разработанных и согласованных с МЧС России специальных технических условий. "На 637 объектах установлены нарушения, устранение которых требует значительных материальных затрат и возможно лишь в ходе их реконструкции", - сообщили в пресс-службе ведомства.

"Государственным пожарным надзором МЧС в суды направлены материалы на приостановку эксплуатации 618 объектов, в том числе торговых центров. Судами приняты решения о приостановке работы 435 зданий, детских игровых зон и кинозалов. Фактически приостановлена работа 292 из них", - уточнил представитель МЧС. В настоящий момент уже 142 из закрытых объектов устранили все нарушения и возобновили работу. Всего на сегодняшний день устранены более 64 тыс. нарушений.

За нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены более 17 тыс. должностных и 5 тыс. юридических лиц. Массовые проверки торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей (кинотеатров, дворцов спорта, гостиниц, общежитий, домов отдыха и т. д.) начались после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, где погибли 60 человек.

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