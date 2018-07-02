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СК завершил следствие по делу о пожаре в интернате в Воронежской области

Происшествия
2 июля, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

В результате пожара, который произошел 12 декабря 2015 года, погибли 23 человека

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ТАСС, 2 июля. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о пожаре в Новохоперском психоневрологическом интернате в Воронежской области 12 декабря 2015 года, где погибли 23 человека. Как сообщила представитель СК Светлана Петренко, Главным следственным управлением СК директору интерната Сергею Никифорову и завхозу интерната Юрию Дыхненко предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

"По версии следствия, указанные должностные лица интерната <...> не обеспечили установку на чердаке в здании жилого корпуса автоматической системы пожарной сигнализации, которая должна обеспечивать подачу сигнала о пожаре, и поддержание в работоспособном состоянии системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Кроме того, ими не было организовано обучение персонала алгоритму действий при возникновении пожара", - сообщила Петренко. Поэтому начавшийся пожар был обнаружен с опозданием, что не позволило спасти всех находивших в здании пациентов, в том числе малоподвижных. Кроме того, в больницы попали еще 23 человека.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сообщила Петренко.

Статья предъявленного обвинения грозит от принудительных работ на срок до пяти лет до лишение свободы на срок до семи лет.

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