В Крыму отпустили задержанных членов украинского рыболовецкого судна

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Российские пограничники отпустили четырех членов украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", которые проходят в качестве свидетелей по делу о предполагаемом браконьерстве их капитана в Черном море у берегов Крыма. Об этом ТАСС в понедельник сообщил адвокат одного из украинских моряков Эмиль Курбединов.

Капитан судна в настоящее время содержится в СИЗО Симферополя, его обвиняют по ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения"). Еще четыре члена экипажа с момента задержания украинского судна находились на территории крымского пограничного управления ФСБ в Балаклаве.

"Да, их выпустили с территории пограничного управления [в Балаклаве], и они сейчас находятся в Севастополе. Уехать [с территории Крыма на родину] они не могут, паспорта им пока не отдают. Они проходят как свидетели по документам, обвинение им не предъявляли", - рассказал защитник.

Комментариями регионального пограничного управления ФСБ ТАСС пока не располагает.

Ранее сообщалось, что задержанное 4 мая российскими пограничниками в Черном море у западного побережья Крыма судно "ЯМК-0041" приписано к черноморскому порту Очаков в Николаевской области Украины. На борту находились пять членов экипажа - граждан Украины. Судно вместе с экипажем сопроводили в Республику Крым, изъяли сети для ловли рыбы. Против капитана судна возбуждено уголовное дело, на судно наложен арест.