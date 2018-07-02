Около 18,3 тыс. га сельхозугодий пострадали на Ставрополье из-за града

ПЯТИГОРСК, 2 июля. /ТАСС/. Около 18,3 тыс. гектаров сельхозугодий пострадали в Ставропольском крае в результате выпавшего 1 июля града, сообщили в минсельхозе края.

"Град повредил 18,3 тыс. га посевов и девять зерноскладов в шести районах на юго-западе края. В том числе полностью выбиты поля на более 2,3 тыс. га. Также повреждены крыши и выбиты стекла", - сообщили в пресс- службе министерства.

Мощное градовое облако сформировалось над Краснодарским краем и вторглось на Ставрополье во второй половине дня 1 июля. В Кочубеевском районе диаметр градин составлял до 2 см. Пострадали также Благодарненский, Новоселицкий, Предгорный, Александровский районы и Минераловодский городской округ.

"Сумма ущерба, нанесенного АПК региона, пока уточняется", - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, 1 июля около 50 тыс. га сельхозугодий пострадали в 10 муниципалитетах на Кубани. В Тимашевском, Брюховецком, Кореновском и Павловском районах было повреждено более 1,4 тыс. домовладений, пять социально значимых объектов. В устранении последствий стихии в районах задействовано более 300 человек и свыше 70 единиц техники.