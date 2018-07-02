Защита оспорила приговор по делу о беспорядках у здания Госсовета Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Защита подала в Верховный суд Республики Крым апелляционную жалобу на приговор в отношении пятерых жителей региона, осужденных условно за участие в массовых беспорядках у здания парламента республики 26 февраля 2014 года. Об этом ТАСС сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

"Мой коллега Эдем Семедляев жалобу на приговор уже отправил, он защищает Али Асанова. Остальные ребята тоже отправили апелляцию [в Верховный суд региона]", - сказал он.

По данным следствия, в результате беспорядков два человека погибли, 79 получили травмы. Их организатором следствие считает замглавы признанного экстремистским и запрещенного в РФ "Меджлиса крымских татар" Ахтема Чийгоза, который ранее был приговорен к восьми годам заключения, но освобожден от уголовной ответственности, после чего вылетел сначала в Турцию, а затем - в Киев.

"Дело Чийгоза" было выделено в отдельное производство, его слушали в Верховном суде Крыма. Остальных фигурантов - Али Асанова, Мустафу Дегерменджи, Эскендера Кантемирова, Эскендера Эмирвалиева и Арсена Юнусова - судили в Центральном районном суде Симферополя.

Как сообщалось, 19 июня осужденным было назначено условное наказание на срок от 3,5 до 4,5 лет. Подсудимые вину не признали.