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Суд отложил слушание по делу о мошенничестве бывшего вице-губернатора Петербурга

Происшествия
2 июля, 15:11 дата обновления: 2 июля, 15:40 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, июля. /ТАСС

Адвокат Марата Оганесяна уточнил, что это связано с невозможностью доставить его подзащитного в суд

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга отложил предварительное слушание по делу в отношении бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна, который признался в особо крупном мошенничестве при строительстве стадиона "Санкт-Петербург Арена".

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Экс-вице-губернатор Петербурга признал вину по делу о хищениях при строительстве стадиона

Как сообщил ТАСС адвокат Оганесяна, это связано с невозможностью доставить его подзащитного в суд.

"Насколько я понимаю, произошла накладка с доставкой Оганесяна в суд", - сказал собеседник агентства.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что предварительное слушание теперь назначено на 4 июля на 16:00 мск. Защитник Оганесяна также сообщил ТАСС, что состояние здоровья бывшего вице-губернатора серьезно ухудшилось, он длительное время находился в больнице, но его отсутствие в суде с этим не связано.

Марат Оганесян ранее занимал пост вице-губернатора Петербурга по строительству, в 2013-2015 годах курировал строительство стадиона "Санкт-Петербург Арена" на Крестовском острове к чемпионату мира по футболу. По версии следствия, чиновник вступил в преступный сговор с целью хищения денег генподрядчика стадиона - ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб". Фигуранты похитили около 50,5 млн рублей, выделенных на поставку табло для арены. Из этих денег лично Оганесян получил не менее 28 млн рублей.

В деле о хищении есть еще несколько фигурантов, в том числе сотрудники компании "Театрально-декорационные мастерские" и экс-чиновник Смольного Александр Янчик. Ранее Оганесян проходил по делу вместе с ними, но позже его дело выделили в отдельное производство, так как он признал вину и заключил сделку со следствием.

Еще одно дело Оганесяна

В мае прошлого года СК возбудил в отношении Оганесяна новое уголовное дело. По версии следствия, он получил взятку в 20 млн рублей для заключения контракта от гендиректора компании - подрядчика строительства стадиона "Стройэлектромонтаж-5" (СЭМ-5) Василия Сливкина. Его заместителя Кирилла Сливкина и главного экономиста Николая Хрипунова следствие считает посредниками при передаче денег.

Оганесян находится под стражей с ноября 2016 года и вину в получении взятки не признает.

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