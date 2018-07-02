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До 400 га сельхозугодий пострадали от града в Нижнегорском районе Крыма

Происшествия
2 июля, 15:52 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 2, июля. /ТАСС

В районе введен режим чрезвычайной ситуации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Около 400 га сельхозугодий, по предварительным данным, пострадали в Нижнегорском районе Крыма в результате града и ливней, которые прошли на полуострове в минувшую пятницу. В районе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили ТАСС в пресс-службе минсельхоза региона.

"По результатам предварительного сбора информации, площадь повреждений по предприятиям Нижнегорского района оценивается в 395 га… В настоящее время в Нижнегорском районе объявлена ЧС", - говорится в сообщении. В пресс- службе уточнили, что ущерб предварительно составляет 54,5 млн рублей.

"Повреждения посевов, садов и виноградников отмечены у фермеров, индивидуальных предпринимателей и в хозяйствах населения", - уточнили в министерстве.

На территории полуострова региональный главк МЧС объявлял штормовое предупреждение на период с 30 июня по 2 июля. Сообщалось, что от стихии, кроме Нижнегорского района, пострадал также Джанкойский, где, по предварительной информации, град и ливень побил овощи на площади около 40 га.

На минувших выходных град также выпал на Кубани и Ставрополье, там также пострадали сельхозугодия.

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