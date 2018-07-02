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Около 150 млн рублей направят на компенсации пострадавшим от града на Кубани

Происшествия
2 июля, 16:21 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 2, июля. /ТАСС

В результате непогоды оказались повреждены более 2 тыс. жилых домов, 60 тыс. га сельхозугодий, нарушено электро- и газоснабжение нескольких населенных пунктов

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КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Из бюджета Краснодарского края выделят около 150 млн рублей на компенсации пострадавшим в результате непогоды в регионе, сообщила в понедельник пресс-служба краевой администрации со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

Ранее сообщалось, что во время субботнего града в нескольких районах Кубани были повреждены сотни домов, нарушено электро- и газоснабжение нескольких населенных пунктов, пострадали 60 тыс. га сельхозугодий. В Брюховецком районе погиб пенсионер, еще два человека пострадали.

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Предварительный ущерб для аграриев Кубани из-за града составил 1,5 млрд рублей

"Глава региона обратил внимание, что параллельно этим работам [по устранению последствий непогоды] необходимо своевременно и в полном объеме выплатить компенсации пострадавшим жителям. Из краевого бюджета выделено порядка 150 млн рублей на компенсации пострадавшим в результате ЧС", - говорится в сообщении.

По данным краевой администрации, в Брюховецком, Тимашевском и Павловском районах повреждены порядка 2 тыс. домов и более десяти социально-значимых объектов.

Уточняется, что последствия непогоды устраняются в течение последних двух суток. К работам привлечено более 700 человек, в распоряжении которых 144 единицы техники. На сегодняшний день полностью восстановлено электроснабжение и газоснабжение, от упавших деревьев расчищены дороги. Сейчас проводится оценка причиненного ущерба.

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