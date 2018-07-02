Суд арестовал мужчину, взявшего в заложницы работницу "Дикси" в Москве

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы арестовал Александра Хуторянина, удерживавшего в заложниках работницу магазина "Дикси" в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Ходатайство следователя удовлетворено, Хуторянину Александру Анатольевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 1 сентября 2018 года", - сказала представитель суда.

Ему предъявлено обвинение по ч. 2 статьи 206 УК РФ ("Захват заложника").

По словам представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлии Ивановой, мужчина, напавший на женщину с ножом, ранее уже был судим за имущественные преступления, в момент нападения он, по предварительным данным, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее очевидцы сообщили ТАСС, что данный инцидент имеет бытовой характер: мужчина находился в состоянии опьянения, схватил женщину и начал требовать деньги. Работники магазина в свою очередь рассказали ТАСС, что успели нажать на кнопку тревоги, через несколько минут на место прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

В общей сложности спецоперация заняла около трех часов. Кроме женщины, которую удерживал мужчина, никто не пострадал.