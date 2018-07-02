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Напавший на преподавателя МГТУ им. Баумана был отчислен из вуза за неуспеваемость

Происшествия
2 июля, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Днем 29 июля мужчина ранил преподавателя ножом в спину, в результате чего пострадавший был госпитализирован

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в нападении на преподавателя Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана, был отчислен из вуза за неуспеваемость и неуплату за обучение. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Подозреваемый, мужчина 1992 года рождения, в начале июня был отчислен из МГТУ им. Баумана за неуспеваемость и неуплату обучения", - сказал собеседник агентства, добавив, что подозреваемый не был ранее судим.

Днем 29 июня подозреваемый на территории главного корпуса вуза ранил ножом в спину преподавателя, после чего скрылся. Пострадавший был госпитализирован.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД, подозреваемый в нападении задержан. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 ("Умышленное применение тяжкого вреда здоровью") УК РФ.

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