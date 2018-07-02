Защита обжаловала арест главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 июля. /ТАСС/. Защита руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, обжаловала его арест. Апелляционная жалоба направлена в Верховный суд республики, сообщил в понедельник ТАСС адвокат Виктор Ануфриев.

28 июня Петрозаводский городской суд арестовал на два месяца 62-летнего правозащитника. "Арест обжалован, и я в апелляционной жалобе прошу заменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест", - сказал Ануфриев.

По его словам, материалы, которые предоставил следователь в городской суд Петрозаводска для заключения под стражу Дмитриева, не содержат бесспорных доказательств. По мнению защитника, арест является необоснованным. "Обоснованность подозрения в том, что он совершил, не установлена, я считаю, что обвинение ложное. Ранее 1,5 года шел суд, девочку допрашивали, и никаких показаний [против Юрия Дмитриева] она не давала", - отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что в отношении Дмитриева возбуждено новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. По версии следствия, с 2012 по 2016 годы Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери. 27 июня правозащитник был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Дело о детской порнографии

Дмитриев, который известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии, был арестован 15 декабря 2016 года, а 27 января 2018 года вышел из СИЗО под подписку о невыезде. В защиту руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения, с которой проживал совместно, для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была изменена кустарным способом.

В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.

14 июня Верховный суд Карелии по результатам рассмотрения апелляционных жалоб отменил приговор первой инстанции и направил дело в городской суд Петрозаводска на пересмотр в новом составе. Суд назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.