СК: министр здравоохранения Ульяновской области был соучастником хищений

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Отстраненный от должности министр здравоохранения Ульяновской области Рашид Абдуллов был соучастником хищений при госзакупках медицинского кислорода, нанесших ущерб региональному бюджету на 10,5 млн рублей. Об этом в понедельник в Басманном суде Москвы сообщил представитель Следственного комитета России.

"В 2017 году заместитель председателя законодательного собрания Ульяновской области Игорь Тихонов, министр здравоохранения региона Рашид Абдуллов, глава компании "Ульяновскфармация" Ольга Кузнецова и ее заместитель Евгений Коган объединились для совершения хищения денежных средств, выделяемых на закупки медицинских средств, - ими было оказано давление на руководителей медицинских учреждений региона с целью закупки медицинского кислорода у компании "Ульяновскфармация", чем бюджету региона был нанесен ущерб на 10,5 млн рублей", - сказал следователь.