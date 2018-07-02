Видеокамера в фан-зоне на Воробьевых горах выявила человека в федеральном розыске

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Камера видеонаблюдения с системой распознавания лиц зафиксировала во время футбольного матча Россия-Испания 1 июля в фан-зоне на Воробьевых горах гражданина, находящегося в федеральном розыске. Идентификация подтвердила его личность, он был задержан, сообщил в понедельник ТАСС министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Он уточнил, что для фиксации входящих на территорию зоны Фестиваля болельщиков и КПП стадиона "Лужники" использовалось 282 камеры видеонаблюдения с системой видеоаналитики и распознавания лиц. В системе, используемой в ходе чемпионата мира, находятся около 50 тыс. фотографий граждан, находящихся в розыске, в том числе - более 2 тыс. иностранных футбольных фанатов, а также находящихся в федеральном розыске, карманников, российских футбольных фанатов и граждан, которым по решению суда ограничен доступ на футбольные матчи.

"По итогам матча 1 июля при помощи системы видеонаблюдения на стадионе "Лужники" были выявлены 4 футбольных фаната, с которыми была проведена разъяснительная работа, после чего они были допущены на территорию стадиона. На входных группах Фестиваля болельщиков система обнаружила совпадение изображения с камер с разыскиваемым гражданином, находящемся в федеральном розыске по обвинению в краже. Он был задержан, доставлен в дежурную часть отделения полиции МГУ, его личность установлена и подтверждена", - сказал Черников.

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.