Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Видеокамера в фан-зоне на Воробьевых горах выявила человека в федеральном розыске

Происшествия
2 июля, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Его задержали и доставили в дежурную часть отделения полиции МГУ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Камера видеонаблюдения с системой распознавания лиц зафиксировала во время футбольного матча Россия-Испания 1 июля в фан-зоне на Воробьевых горах гражданина, находящегося в федеральном розыске. Идентификация подтвердила его личность, он был задержан, сообщил в понедельник ТАСС министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Он уточнил, что для фиксации входящих на территорию зоны Фестиваля болельщиков и КПП стадиона "Лужники" использовалось 282 камеры видеонаблюдения с системой видеоаналитики и распознавания лиц. В системе, используемой в ходе чемпионата мира, находятся около 50 тыс. фотографий граждан, находящихся в розыске, в том числе - более 2 тыс. иностранных футбольных фанатов, а также находящихся в федеральном розыске, карманников, российских футбольных фанатов и граждан, которым по решению суда ограничен доступ на футбольные матчи.

"По итогам матча 1 июля при помощи системы видеонаблюдения на стадионе "Лужники" были выявлены 4 футбольных фаната, с которыми была проведена разъяснительная работа, после чего они были допущены на территорию стадиона. На входных группах Фестиваля болельщиков система обнаружила совпадение изображения с камер с разыскиваемым гражданином, находящемся в федеральном розыске по обвинению в краже. Он был задержан, доставлен в дежурную часть отделения полиции МГУ, его личность установлена и подтверждена", - сказал Черников.

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
3
Биография Леонида Кравченко
4
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
5
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
6
Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на поставку газа из России
7
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости