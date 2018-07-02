Сотрудники МЧС спасли туриста, сломавшего ногу в чеченском ущелье

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. МЧС провело пятичасовую операцию по спасению пострадавшего туриста в ущелье горной реки в Шатойском районе Чеченской Республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, в операции были задействованы более 30 человек, в том числе сотрудники пожарной части №19 Государственной противопожарной службы ЧР, спасатели Чеченского поисково-спасательного отряда МЧС России, полицейские и добровольцы из числа местных жителей.

"Из-за резкого перепада высот горный маршрут, по которому группа молодых людей отправилась в поход, считался опасным. Во время переправы через небольшую бурлящую реку, протекающую по ущелью, один из туристов, молодой человек 1995 года рождения, поскользнулся и сломал ногу. О случившемся пожарным и спасателям сообщили друзья пострадавшего, которым из-за отсутствия связи пришлось добираться до ближайшего села", - сказал собеседник агентства.

По его словам, прибывшие на место происшествия спасатели оказали юноше необходимую медицинскую помощь. В настоящее время он находится в больнице в Грозном, его жизни ничто не угрожает.