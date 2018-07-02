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Пострадавшая от взрыва газа в жилом доме в Татарстане девочка пришла в сознание

Происшествия
2 июля, 19:16 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 2, июля. /ТАСС

Медики оценивают ее состояние как стабильно тяжелое

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КАЗАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Девочка, пострадавшая от взрыва в жилом многоквартирном доме в Заинске (Республика Татарстан), пришла в сознание, сообщил ТАСС в понедельник представитель пресс-службы минздрава региона.

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"Девочка в сознании, снята с аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких) - дышит самостоятельно, состояние тяжелое стабильное", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал ТАСС, пострадавшую доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) из Центральной районной больницы Заинска 23 июня.

Взрыв газа в Заинске произошел вечером 22 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. В результате повреждения получили девять квартир на четвертом и пятом этажах. Пострадали десять человек, двое из которых впоследствии скончались в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.

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