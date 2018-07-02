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Пропавшие в пещере в Таиланде школьники обнаружены живыми

Происшествия
2 июля, 19:29 дата обновления: 2 июля, 20:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Игроков местного футбольного клуба искали более недели

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ТАСС, 2 июля. Школьники из футбольной команды, а также их тренер, пропавшие в пещере Кхао Луанг в северной таиландской провинции Чианг Рай более недели назад, обнаружены живыми. Об этом сообщил в понедельник губернатор провинции Наронгсак Осотханакорн.

"Мы нашли всех 13 невредимыми, - цитирует губернатора газета Bangkok Post. - Мы будем следить за ними до тех пор, пока они сами смогут передвигаться". "Наша первая миссия завершена. Теперь мы пытаемся вытащить их оттуда", - добавил он.

По его словам, школьники были обнаружены возле "Пляжа Паттайи", как и предполагалось ранее. На фотографиях, которые сделали и отправили члены команды спасателей, видно, что выглядят вполне нормально, несмотря на 10-дневное заточение. В ближайшее время будут проведены необходимые проверки, чтобы определить, могут ли они сами покинуть пещеру. Если нет, то сначала им на месте будет оказана первая помощь и предоставлена пища.

23 июня сотрудники национального парка обнаружили возле входа в пещеру мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12-ти школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Пещера, в которой они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от прибывавшей воды пропавшие.

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