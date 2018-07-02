Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения

ТАСС, 2 июля. Прокурор предъявил новые обвинения американскому продюсеру Харви Вайнштейну. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

По его данным, Вайнштейн обвиняется в посягательстве на сексуальное насилие в отношении еще одной женщины, чье имя не раскрывается. В мае продюсеру были предъявлены обвинения по заявлению двух женщин.

"Это обвинение - результат невероятной смелости, проявленной пережившими [насилие], которые дали ход делу, - заявил прокурор Сайрус Вэнс. - Наше расследование продолжается".

25 мая продюсер предстал перед судом в районе Манхэттен. Он был освобожден под залог в размере $1 млн. Вайнштейна обязали носить специальное устройство, отслеживающее его местонахождение.

По данным газеты The New York Times, женщина, которая обвинила продюсера в изнасиловании, пожелала остаться неизвестной. Вторую зовут Лусия Эванс, она утверждает, что в 2004 году Вайнштейн насильно склонил ее к нежелательной интимной близости. Специально сформированное большое жюри ранее ознакомилось с показаниями женщин и сочло их достаточными для передачи дела в суд.

В октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет домогался сотрудниц компаний, в которых работал. С тех пор с обвинениями в его адрес выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и Макгоун. Несколько женщин обвинили Вайнштейна в изнасиловании. Из-за скандала 66-летний продюсер покинул основанную им компанию Weinstein Company, а также был исключен из членов Американской академии киноискусств, присуждающей премию "Оскар", и Гильдии продюсеров Америки.