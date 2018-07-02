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Суд арестовал бывшего студента МГТУ им. Баумана, напавшего на преподавателя

Происшествия
2 июля, 20:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Ранее молодой человек на территории главного корпуса вуза нанес преподавателю ножевое ранение в спину

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал Жаслана Кудайбергенова, подозреваемого в нападении на преподавателя МГТУ им. Н. Э. Баумана. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Жаслана Кудайбергенова в виде заключения под стражу", - сказала она, отметив, что срок ареста установлен до 30 августа.

Подозреваемый, мужчина 1992 года рождения, в начале июня был отчислен из МГТУ за неуспеваемость и неуплату обучения.

Днем 29 июня на территории главного корпуса вуза он ранил ножом в спину преподавателя, после чего скрылся. Пострадавший был госпитализирован. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") УК РФ.

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