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Источник: московская полиция ищет инкассатора банка, который похитил крупную сумму денег

Происшествия
3 июля, 0:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Сообщается, что речь идет о сумме в более чем 10 млн рублей

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Полиция Москвы и Подмосковья ищет банковского инкассатора, который скрывается с крупной суммой денег. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полиция принимает меры к розыску и задержанию мужчины, который является сотрудником инкассации одного из столичных банков, он скрывается с крупной суммой денег, которая принадлежит банку", - сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о сумме в более чем 10 млн рублей.

"Место нахождение мужчины пока не установлено, выясняются причины случившегося", - сказал собеседник агентства.

К розыску подключены и сотрудники полиции Подмосковья, так как по предварительным данным он проживает на юге Подмосковья.

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