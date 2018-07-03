В Баку и нескольких крупных городах Азербайджана прервали подачу электричества

БАКУ, 3 июля. /ТАСС/. Подача электроэнергии прекратилась в столице Азербайджана. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, примерно в 00:20 вторника по местному времени (23:20 понедельника мск) во всем городе отключился свет, официальных объяснений пока получить не удается.

По данным бакинского информационного агентства Report, ЧП связано с аварией на Мингечаурской электростанции "Азербайджан", питающей большую часть страны. Агентство сообщает, что прекращено снабжение электроэнергией также таких крупных городов, как Гянджа, Сумгаит и ряда районов на северо-западе страны.

Глава компании Azerenerji Этибар Пирвердиев подтвердил интернет-порталу haqqin.az сo, что причиной отключения стала авария на Мингечаурской ГРЭС.

"На Мингечаурской ГРЭС произошла авария. Вышла из строя часть системного оборудования. Все это из-за аномальной жары. Уже ведутся восстановительные работы, - сказал Пирвердиев.

"В некоторые районы подача электроэнергии восстановлена", - подчеркнул глава Azerenerji, отметив также, что в ближайшие часы будет электроснабжение будет возобновлено по всей стране, в том числе в Баку. В свою очередь информационное агентство APA сообщает, что на перворм и шестом энергоблоках Мингечаурской ГРЭС возник пожар. По данным агентства, сейчас на место происшествия привлечены части противопожарной охраны Мингечаура и близлежащих районов.

В последние дни в Азербайджане установилась аномальна жара. В воскресенье в Баку была зафиксирована самая высокая температура за последние 120 лет - плюс 44 градуса по Цельсию.