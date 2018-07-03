Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Азербайджане восстанавливается подача электроэнергии после отключения

Происшествия
3 июля, 2:10 UTC+3 БАКУ БАКУ 3, июля. /ТАСС

Электроснабжение возобновится на всей территории страны в ближайшее время, сказал глава пресс-службы компании Azerenerji Танрыверди Мустафаев

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАКУ, 3 июля. /ТАСС/. Подача электричества в северные и некоторые западные районы Азербайджана восстановлена. Об этом сообщил во вторник руководитель пресс-службы компании Azerenerji Танрыверди Мустафаев.

"Уже восстановлена подача электроэнергии в северные и некоторые западные района Азербайджана, а также часть Баку", - сказал представитель компании. По его словам, ожидается, что в ближайшее время будет восстановлено электроснабжение на всей территории республики.

В понедельник ближе к полуночи на большей территории Азербайджана отключилась подача электроэнергии. Причиной стала авария на крупнейшей электростанции страны - Мингечаурской ГРЭС, питающей значительную часть территории республики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Азербайджан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В России вступил в силу закон, позволяющий определять пьяных водителей по анализу крови
3
В Таиланде нашли живыми пропавших в затопленной пещере школьников
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
6
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
7
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости