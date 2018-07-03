В Азербайджане восстанавливается подача электроэнергии после отключения

БАКУ, 3 июля. /ТАСС/. Подача электричества в северные и некоторые западные районы Азербайджана восстановлена. Об этом сообщил во вторник руководитель пресс-службы компании Azerenerji Танрыверди Мустафаев.

"Уже восстановлена подача электроэнергии в северные и некоторые западные района Азербайджана, а также часть Баку", - сказал представитель компании. По его словам, ожидается, что в ближайшее время будет восстановлено электроснабжение на всей территории республики.

В понедельник ближе к полуночи на большей территории Азербайджана отключилась подача электроэнергии. Причиной стала авария на крупнейшей электростанции страны - Мингечаурской ГРЭС, питающей значительную часть территории республики.