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Площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась на 16 тыс. га

Происшествия
3 июля, 3:19 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 3, июля. /ТАСС

Несколько пожаров зарегистрировали на землях заповедников и национальных парков, в частности, в Красноярском крае, в Бурятии, в Республике Тыва

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ХАБАРОВСК, 3 июля. /ТАСС/. Свыше 190 лесных пожаров зафиксировано в лесах России на утро вторника. Огнем охвачено почти 52,3 тыс. га, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск 3 июля на территории РФ действовало 193 лесных пожара на площади 52 288 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Как и ранее самые сильные очаги, по данным на утро по времени Хабаровска, действовали в Красноярском крае и в Иркутской области, площадь пожаров в этих регионах составила порядка 26,6 тыс. га и 20,4 тыс. га соответственно.

Несколько пожаров зарегистрировали на землях заповедников и национальных парков, в частности, в Красноярском крае, в Бурятии, в Республике Тыва на общей площади около 800 га.

Сутками ранее общая площадь пожаров, по которым проводились работы по тушению, составляла 36,3 тыс. га.

К борьбе с пожарами в регионах привлечено, как сообщается, свыше 3 тыс. человек, задействовано 504 единицы техники, на авиационном мониторинге и тушении - 109 воздушных судов. В ряде регионов на возгораниях также работают парашютисты-десантники в количестве порядка 150 человек. За минувшие сутки было потушено 74 контролируемых лесных пожара на площади более 4,8 тыс. га.

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