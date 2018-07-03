В Хабаровском крае полицейского осудили на 3,5 года за добычу осетров

ХАБАРОВСК, 3 июля. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае отправил в колонию полицейского, организовавшего незаконный вылов краснокнижных осетров и заготовку икры, осуждены также его подельники. Об этом сообщает во вторник прокуратура региона.

"Комсомольский районный суд Хабаровского края вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции и двух местных жителей. Суд приговорил организатора группы к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Двое участников группы осуждены к 1 году и 1 году 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Добычей осетров полицейский занялся с сентября 2016 года. Рыбу он вместе с подельниками вылавливал в Амуре, переработку рыбы организовал на территории своего загородного дома. К этой деятельности полицейский привлек местных жителей. Его задержали в июне 2017 года при перевозке крупной партии рыбы и икры. В доме изъяли 308 фрагментов осетров и калуги, а также свыше 100 литров икры. Ущерб превысил 5,5 млн рублей.