В Японии из-за жары за семь дней госпитализированы свыше 3,4 тыс. человек, трое погибли

ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. По крайней мере три человека погибли, свыше 3,4 тыс. госпитализированы с тепловыми ударами в Японии в период с 25 июня по 2 июля из-за сильной жары. Об этом сообщило во вторник Главное пожарное управление Японии, выполняющее также функции МЧС и скорой помощи.

В общей сложности за неделю в стране были госпитализированы 3 473 человека, что в 5,2 раза больше, чем в период с 18 по 25 июня. Стрелки термометров на прошлой неделе уверенно держались выше отметки в 30 градусов Цельсия.

В 2017 году из-за жары в стране погибли 44 человека, десятки тысяч попали в больницы. Власти призывают людей употреблять как можно больше жидкости, носить головные уборы и стараться не проводить много времени на солнце.