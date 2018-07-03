Лесной пожар Загорелся в Забайкальском нацпарке в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 3 июля. /ТАСС/. Лесники тушат природный пожар на территории Забайкальского национального парка в Бурятии, на побережье Байкала. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"По состоянию на сегодняшнее утро проводятся работы по тушению очага в Забайкальском национальном парке", - сообщили в ведомстве. По данным республиканского ГУ МЧС, площадь пожара - 4,8 га.

Возник этот очаг от гроз, к его ликвидации привлечены 35 человек - сотрудники нацпарка, лесники, пожарные-парашютисты Забайкальской базы авиационной охраны лесов, задействовано три единицы техники.

Еще один природный пожар на территории Бурятии зарегистрирован в Северо-Байкальском районе, на площади около 20 га. Тушением этого очага занимаются 28 человек.

Пожароопасный период в 2018 году в Бурятии начался вначале апреля. За три прошедших месяца произошло 315 лесных пожаров общей площадью 23,7 тыс. га. "За аналогичный период 2016 года было зарегистрировано 520 лесных пожаров на общей площади 237,7 тыс. га", - уточнили в РАЛХ.

На всей территории Республики Бурятия продолжает действовать особый противопожарный режим.

Забайкальский национальный парк расположен на восточном берегу Байкала, его площадь, включая часть акватории озера, составляет 269 тыс. га.