Депутата заксобрания Красноярского края отправили под арест по подозрению во взятке

КРАСНОЯРСК, 3 июля. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Юрий Ефимов, задержанный в конце июня в Томске по подозрению во взятке, отправлен под арест сроком на два месяца. Об этом ТАСС сообщили во вторник в краевом управлении Следственного комитета.

"Суд избрал меру пресечения, Ефимов отправлен под арест сроком на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, Ефимов и глава Богучанского района (Красноярский край) Александр Бахтин подозреваются в получении взятки в размере 10 млн рублей от лесозаготовителя из КНДР. Бахтин также находится в СИЗО.