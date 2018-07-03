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Депутата заксобрания Красноярского края отправили под арест по подозрению во взятке

Происшествия
3 июля, 6:13 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 3, июля. /ТАСС

Юрий Ефимов проведет в СИЗО два месяца

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КРАСНОЯРСК, 3 июля. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Юрий Ефимов, задержанный в конце июня в Томске по подозрению во взятке, отправлен под арест сроком на два месяца. Об этом ТАСС сообщили во вторник в краевом управлении Следственного комитета.

"Суд избрал меру пресечения, Ефимов отправлен под арест сроком на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, Ефимов и глава Богучанского района (Красноярский край) Александр Бахтин подозреваются в получении взятки в размере 10 млн рублей от лесозаготовителя из КНДР. Бахтин также находится в СИЗО.

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