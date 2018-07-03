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СК проводит проверку из-за отравления участников форума "Байкал" в Иркутской области

Происшествия
3 июля, 6:55 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 3, июля. /ТАСС

За медицинской помощью обратились 20 человек

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© Максим Григорьев/ТАСС

ИРКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области выясняют обстоятельства отравления 20 участников молодежного форума "Байкал", проходящего на одной из турбаз в Ольхонском районе, сообщила во вторник пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, за медицинской помощью обратились 20 человек. Их состояние оценивается как удовлетворительное, от госпитализации они отказались.

"По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области незамедлительно организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Следователи осматривают помещения, опрашивают участников форума, работников турбазы, на территории которой расположились участники. По результатам будет принято процессуальное решение.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проводит эпидемиологическое расследование по факту заболевания острой кишечной инфекцией. Отобраны пробы воды, пищевых продуктов, биоматериала. Для консультативной помощи и уточнения диагноза на месте работают врачи-инфекционисты.

Международный молодежный форум "Байкал" проходит с 29 июня по 6 июля в Ольхонском районе Иркутской области. По данным организаторов форума, опубликованным в интернете, площадки мероприятий расположены в границах турбаз "Баяр", "Наратэй" и "Байкальская радуга".

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