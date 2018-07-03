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Лидер экстремистской организации "Нурджулар" повторно осужден в Новосибирске

Происшествия
3 июля, 7:09 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 3, июля. /ТАСС

Комил Одилов проведет за решеткой два года

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НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к двум годам колонии лидера новосибирского отделения признанного экстремистским и запрещенного в РФ религиозного исламского объединения "Нурджулар" Комила Одилова. Он был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора, сообщили во вторник ТАСС в суде.

"Обвинительный приговор вынесен по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности"). Основное наказание - два года колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

Весной 2013 года Октябрьский райсуд Новосибирска уже признал Одилова и другого лидера организации Ильхома Меражова виновными по той же статье. Они были приговорены к одному году лишения свободы условно каждый.

Деятельность "Нурджулар" в декабре 2015 года пресекли сотрудники УФСБ России по Новосибирской области. При обысках в квартирах членов организации изъяты более 400 книг, изданных и распространяемых с территории Турции, некоторые из которых включены решением суда в федеральный список экстремистских материалов.

Деятельность "Нурджулар" на территории России признана экстремистской и решением Верховного Суда РФ от 10 апреля 2008 года запрещена.

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