В Уфе эвакуировали 50 человек из-за пожара в административном здании

УФА, 3 июля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 50 человек из четырехэтажного административного здания в Уфе, где из-за пожара произошло сильное задымление. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

"Сильное задымление, на месте силы и средства уфимского пожарно-спасательного гарнизона. Разведкой установлено, что произошло загорание в помещении на площади 10 кв. метров на третьем этаже. В 09:03 - ликвидация открытого горения, эвакуировано 50 человек", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на улице Менделеева, 23. Пострадавших нет, после полной ликвидации дознаватели приступят к установлению причин пожара.

По данным открытых источников, в здании находится общественная организация поддержки инвалидов, несколько офисов, ресторан и оздоровительный центр.