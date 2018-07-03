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В Баку принимают меры для минимизации последствий энергосбоя для транспорта

Происшествия
3 июля, 8:31 UTC+3 БАКУ БАКУ 3, июля. /ТАСС

Также будут приняты необходимые действия для обеспечения безопасного движения пешеходов на дорогах столицы

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БАКУ, 3 июля. /ТАСС/. Бакинское транспортное агентство (БТА) принимает необходимые меры для минимизации влияния масштабного отключения электроэнергии в стране в ночь на вторник на работу городского транспорта. Об этом заявил журналистам заведующий отделом по общественным связям БТА Маис Агаев.

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"Основное внимание направлено на устранение возможных трудностей в пассажироперевозках в утреннее время 3 июля. С этой целью проведена координационная работа с Бакинским метрополитеном. В связи с тем, что станция метро "Автовокзал" из-за сложившейся ситуации в связи с подачей электроэнергии не функционирует, увеличено число транспортных средств, движущихся по маршруту в данном направлении", - сказал Агаев.

По его словам, приняты меры для обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов на дорогах столицы. "Перекрестки, регулируемые светофорами, взяты под контроль. Там, где было возможно, работа светофоров восстановлена, работа не действующих пока светофоров восстанавливаются", - отметил представитель БТА.

Закрытое акционерное общество "Азербайджанские железные дороги" предупредило о задержках пассажирских поездов, прибывающих в Баку из регионов Азербайджана. Кроме того, по его данным, в первой половине дня не будут ходить электропоезда между Баку и Сумгаитом (крупный промышленный центр в 25 км от столицы).

В ночь на вторник на большей территории Азербайджана отключилась подача электроэнергии. По данным главы "Азерэнерджи" Этибара Пирвердиева, причиной тому стала авария на узловой подстанции Мингечаурской ГРЭС, где из-за аномальной жары вышла из строя часть системного оборудования. В воскресенье в Баку была зафиксирована самая высокая температура за последние 120 лет - плюс 44 градуса по Цельсию. По сообщению синоптиков, во вторник жаркая погода по стране сохранится. В некоторых местах республики температура воздуха, согласно прогнозам, прогреется до плюс 46 градусов.

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