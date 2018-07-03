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Врачи оставили отстраненного министра здравоохранения Ульяновской области в реанимации

Происшествия
3 июля, 9:28 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 3, июля. /ТАСС

Рашид Абдуллов ранее был отстранен от должности в связи с уголовным делом о хищении

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УЛЬЯНОВСК, 3 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов, отстраненный от должности в связи с уголовным делом, пока не переведен из реанимации. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области.

Ранее сообщалось, что СК РФ намерен в ближайшее время предъявить обвинение Абдуллову по уголовному делу о хищении 10,5 млн рублей при закупках медицинского кислорода. Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении Абдуллова, а также депутата Законодательного собрания Ульяновской области пятого созыва - председателя комитета по социальной политике Игоря Тихонова, гендиректора компании "Ульяновскфармация" Ольги Кузнецовой и ее заместителя Евгения Когана.

"По нашим данным, Рашид Акрамович Абдуллов продолжает находиться в больнице. Сейчас он в реанимации, пока его в палату не перевели", - уточнили в пресс-службе.

По версии следствия, в 2017 году Тихонов и Абдуллов, используя свое служебное положение, при контроле за деятельностью медучреждений пресекли возможность проведения ими самостоятельных закупок, минуя министерство. Они оказывали давление на руководителей медучреждений и вынуждали их представителей заключать контракты с "Ульяновскфармацией" на поставку медицинского кислорода. В итоге были заключены договоры с компанией на общую сумму не менее 10,4 млн рублей, которые в последующем переведены на организации, аффилированные Когану, общее руководство которыми осуществляют фигуранты дела. Тихонов, Абдуллов, Коган, Кузнецова, а также иные лица, содействовавшие им, распорядились деньгами по своему усмотрению.

Троим из соучастников - Тихонову, Кузнецовой и Когану уже предъявлено обвинение в мошенничестве. Ранее Кузнецова была заключена под домашний арест, а Тихонов и Коган - в СИЗО до 27 августа. Как сообщал ТАСС, Абдуллов отстранен от должности министра в связи с уголовным делом о закупках сфере здравоохранения. Региональное отделение "Единой России" приостановило членство Тихонова и Абдуллова в партии.

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