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СМИ: легкий самолет финских Сил обороны потерпел катастрофу на севере страны

Происшествия
3 июля, 11:05 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 3, июля. /ТАСС

Инцидент произошел неподалеку от аэропорта города Рованиеми

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 июля. /ТАСС/. Легкий самолет потерпел утром во вторник катастрофу на севере Финляндии. Об этом сообщила телекомпания Yle.

По ее информации, он упал примерно в километре от аэропорта города Рованиеми. Спасательные службы были вызваны на место после 10:00 по местному времени (совпадает с московским).

Как сообщила газета Kaleva со ссылкой на полицию, в самолете было два пассажира, обоим удалось самостоятельно выбраться из него. По данным газеты Ilta-Sanomat, один из них пострадал, но травмы не являются серьезными. Издание отмечает, что самолет приземлился в лесу и загорелся.

На месте работают несколько спасательных отрядов. Точные причины случившегося пока не известны. Как сообщила газета Iltalehti, самолет принадлежит финским Силам обороны.

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