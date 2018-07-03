СМИ: легкий самолет финских Сил обороны потерпел катастрофу на севере страны

ХЕЛЬСИНКИ, 3 июля. /ТАСС/. Легкий самолет потерпел утром во вторник катастрофу на севере Финляндии. Об этом сообщила телекомпания Yle.

По ее информации, он упал примерно в километре от аэропорта города Рованиеми. Спасательные службы были вызваны на место после 10:00 по местному времени (совпадает с московским).

Как сообщила газета Kaleva со ссылкой на полицию, в самолете было два пассажира, обоим удалось самостоятельно выбраться из него. По данным газеты Ilta-Sanomat, один из них пострадал, но травмы не являются серьезными. Издание отмечает, что самолет приземлился в лесу и загорелся.

На месте работают несколько спасательных отрядов. Точные причины случившегося пока не известны. Как сообщила газета Iltalehti, самолет принадлежит финским Силам обороны.