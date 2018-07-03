Бывшего вице-премьера ЕАО отправили в колонию на восемь лет за взятку

ТАСС, 3 июля. Биробиджанский районный суд отправил на восемь лет в колонию строгого режима бывшего первого заместителя председателя правительства Еврейской автономной области Дмитрия Проходцева. Его признали виновным в вымогательстве и получении взятки, сообщили во вторник ТАСС в суде.

Ранее сообщалось, что с мая 2013 по апрель 2014 годов Проходцев оказал незаконное содействие одной из организаций в заключении госконтракта на выполнение строительных работ на объекте "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в ЕАО", а в последующем - в обеспечении полноты и своевременности оплаты по контракту. За оказанные услуги чиновник получил через посредника взятку в размере не менее 265 тыс. рублей.

"Сегодня вынесен приговор бывшему первому заместителю председателя правительства ЕАО Проходцеву. Судом ему назначено восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере, равном 30-кратной сумме взятки, около 8 млн рублей. Он также лишен на три года права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления", - сказал сотрудник суда.

Он уточнил, что Проходцева признали виновным по статье "Получение должностным лицом взятки с вымогательством". Предприниматель, давший взятку, отправится в колонию общего режима на шесть лет, он также выплатит штраф в размере около 16 млн рублей. Суд признал фигуранта виновным по статье "Дача взятки должностному лицу в крупном размере".

Уголовное дело в отношении Проходцева было возбуждено в апреле 2014 года. Он находился под стражей, летом 2015 года меру пресечения изменили на домашний арест.