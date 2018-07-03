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Около 18 млн рублей похищено из банковской ячейки, арендуемой замглавы медцентра в Москве

Происшествия
3 июля, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого в краже

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Полицейские разыскивают похитителей 18 млн рублей из банковской ячейки, которую арендует в банке в Москве замгендиректора медицинского центра. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию обратился заместитель директора медицинского центра, который сообщил, что у него похитили из банковской ячейки около 18 млн рублей в банке на юго-западе Москвы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время полицейские принимают меры к поиску и задержанию подозреваемого.

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