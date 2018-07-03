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СМИ: в результате проливных дождей в Лахоре погибли 10 человек

Происшествия
3 июля, 11:32 UTC+3 ИСЛАМАБАД ИСЛАМАБАД 3, июля. /ТАСС

Также отмечается, что в ряде городов провинции из-за ливней подтоплены жилые кварталы

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© AP Photo/K.M. Chaudary

ИСЛАМАБАД, 3 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибло в результате муссонных ливней, обрушившихся на город Лахор на северо-востоке Пакистана. Об этом во вторник сообщил телеканал GeoTV со ссылкой на службу спасения страны.

По его данным, в половине случаев жертвы были вызваны обрушением крыш, не выдержавших напор стихии. Два человека погибли от удара током после обрыва линий электропередач.

Кроме того, в ряде городов провинции из-за ливней подтоплены жилые кварталы. Также сообщается об ущербе городской системе канализации и стока ливневых вод.

За последние сутки в Лахоре выпало порядка 252 мм осадков при месячной норме для июля в 202,1 мм. При этом отмечается, что ливни не прекращаются на всей территории провинции Пенджаб.

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