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Адвокаты Титиева подали ходатайство в ВС Чечни о рассмотрении дела в другом регионе

Происшествия
3 июля, 12:21 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 3, июля. /ТАСС

Глава чеченского отделения "Мемориала" обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере

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Оюб Титиев (в центре)

Оюб Титиев (в центре)

© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 3 июля. /ТАСС/. Защита главы чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков в крупном размере, подала в Верховный суд Чечни ходатайство о переносе рассмотрения дела в другой регион. Об этом сообщил ТАСС адвокат правозащитника Петр Заикин.

Во вторник Шалинский городской суд должен был провести предварительное слушание по делу Титиева, а также рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения. Заседание перенесли на 9 июля.

"Предварительное слушание по делу перенесли, потому что мы подали в Верховный суд ходатайство. В нем мы просим перенести рассмотрения дела в другой регион", - отметил адвокат.

Титиева задержали утром 9 января. По данным правоохранительных органов, в ходе профилактических мероприятий сотрудники отдела МВД России по Курчалоевскому району остановили для проверки автомобиль, которым управлял Титиев. При досмотре машины полицейские обнаружили пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов. 11 января Шалинский райсуд Чечни арестовал Титиева на два месяца по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере.

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