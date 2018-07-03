Адвокаты Титиева подали ходатайство в ВС Чечни о рассмотрении дела в другом регионе

ГРОЗНЫЙ, 3 июля. /ТАСС/. Защита главы чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков в крупном размере, подала в Верховный суд Чечни ходатайство о переносе рассмотрения дела в другой регион. Об этом сообщил ТАСС адвокат правозащитника Петр Заикин.

Во вторник Шалинский городской суд должен был провести предварительное слушание по делу Титиева, а также рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения. Заседание перенесли на 9 июля.

"Предварительное слушание по делу перенесли, потому что мы подали в Верховный суд ходатайство. В нем мы просим перенести рассмотрения дела в другой регион", - отметил адвокат.

Титиева задержали утром 9 января. По данным правоохранительных органов, в ходе профилактических мероприятий сотрудники отдела МВД России по Курчалоевскому району остановили для проверки автомобиль, которым управлял Титиев. При досмотре машины полицейские обнаружили пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов. 11 января Шалинский райсуд Чечни арестовал Титиева на два месяца по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере.