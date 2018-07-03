Генпрокуратура РФ назвала самые проблемные регионы в сфере долевого строительства

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Центральный федеральный округ и юг России лидируют по числу уголовных дел в сфере долевого строительства. Об этом сообщил на пресс-завтраке старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры Антон Головин.

"Краснодарский край, Ростовская область активно взялись проверять эти объекты. Вторая сфера - с точки зрения уголовных преступлений. Наибольшее количество уголовных дел расследуется в Краснодарском, Красноярском краях, в Калининградской, Московской, Новосибирской, Омской, Ростовской областях, ну и, конечно, в Москве и Санкт-Петербурге", - сказал он.

По его словам, это обусловлено повышенным вниманием властей и надзорных органов к данным регионам.

Головин также отметил, что число пострадавших участников долевого строительства в России выше, чем официальные данные региональных реестров.

"На 1 квартал 2018 года в реестрах обманутых дольщиков было чуть более 30 тыс. граждан. По данным прокуроров, их порядка 37 тыс., до 40 тыс. примерно", - сказал он в ходе встречи с журналистами.

Разница в данных о количестве обманутых дольщиков обусловлена тем, что критерии по признанию их пострадавшими менялись несколько раз за прошедшие годы, пояснил Головин.

"У нас со всех телеканалов разные цифры аналитики дают, а регионы ведут свои реестры. Но мы ориентируемся на то, чтобы в региональных планах-графиках была максимально объективная картина, и ориентируем на это прокуроров", - заключил он.

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, в лидерах статистики прокуратуры во всех сферах находятся наиболее густо населенные регионы. "Это Центральный регион, юг России, Урал, в меньшей степени, хотя тоже проблем много - это Дальний Восток, север", - сказал представитель надзорного ведомства.

Замначальника управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры Максим Умрихин отметил, что нарушения прав дольщиков выявляются ведомством в каждом регионе.

"Нет такого региона, где не было бы нарушений участниками долевого строительства и потребителями ЖКХ. В этой связи органы прокуратуры на постоянной основе проводят проверки на данных направлениях", - сказал Умрихин.

По его словам, ежегодно прокуроры выявляют около 300 тыс. нарушений в данной сфере. "За пять месяцев этого года выявлено около 148 тысяч нарушений закона в сфере ЖКХ", - добавил Умрихин.

Внесено 8 тыс. протестов и объявлено 8 тыс. предостережений, около 1,5 тыс. должностных и юридических лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. По выявленным фактам нарушений возбуждено около 400 уголовных дел.

"Ежегодно в органы прокуратуры поступает достаточное больше количество жалоб граждан о нарушениях в сфере ЖКХ. В прошедшем году поступило около 120 тыс. жалоб", - сообщил Умрихин. Он отметил, что именно жалобы, а также информация СМИ являются поводами для прокурорских проверок.

Умрихин также отметил, что переселение жильцов домов, признанных аварийными до 2012 года, практически завершено.

"В прошедшем году в принципе практически во всех субъектах завершились мероприятия по переселению людей из аварийного жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года", - сказал он.

При этом Умрихин отметил многочисленные нарушения в сфере капитального ремонта жилья. Прокурорские проверки говорят о том, что в первую очередь буксует система мониторинга технического состояния домов. Также, по его словам, выявляются случаи, когда хотя дома и вносятся в программу капремонта, однако с граждан все равно взимаются сборы. "Хромает и качество выполнения работ по капремонту", - сказал Умрихин, добавив, что также прокуроры фиксируют случаи нецелевого расходования средств на капремонт.