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Власти Якутии заявили, что лесные пожары не угрожают населенным пунктам

Происшествия
3 июля, 12:34 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 3, июля. /ТАСС

Причина резкого увеличения числа пожаров связана с сухими грозами на западе региона

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ЯКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Лесные пожары в Якутии, несмотря на увеличение площади, не угрожают населенным пунктам, ситуация находится под контролем властей и спасателей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в департаменте по лесным отношениям региона.

Ранее сообщалось, что за сутки число пожаров в Якутии возросло с 89 до 113.

"Площадь, пройденная огнем в Якутии, составляет свыше 2,1 тыс. га. Наиболее сложная ситуация в Верхневилюйском районе, где выгорело около 1,5 тыс. га леса. В трех районах региона введен режим ЧС, однако угрозы населенным пунктам пока нет", - сказали в департаменте.

Причина резкого увеличения числа пожаров связана с сухими грозами на западе региона. "На ближайшие дни на большей части Якутии установлен высокий, пятый класс, пожарной опасности. Это связано с сухой и жаркой погодой, которая установилась в эти дни", - отметил представитель ведомства.

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