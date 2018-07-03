Власти Якутии заявили, что лесные пожары не угрожают населенным пунктам

ЯКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Лесные пожары в Якутии, несмотря на увеличение площади, не угрожают населенным пунктам, ситуация находится под контролем властей и спасателей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в департаменте по лесным отношениям региона.

Ранее сообщалось, что за сутки число пожаров в Якутии возросло с 89 до 113.

"Площадь, пройденная огнем в Якутии, составляет свыше 2,1 тыс. га. Наиболее сложная ситуация в Верхневилюйском районе, где выгорело около 1,5 тыс. га леса. В трех районах региона введен режим ЧС, однако угрозы населенным пунктам пока нет", - сказали в департаменте.

Причина резкого увеличения числа пожаров связана с сухими грозами на западе региона. "На ближайшие дни на большей части Якутии установлен высокий, пятый класс, пожарной опасности. Это связано с сухой и жаркой погодой, которая установилась в эти дни", - отметил представитель ведомства.